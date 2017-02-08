С Днем российской науки!

День российской науки / «Ставропольская правда» от 8 февраля 2017 г.

8 февраля – День российской науки.

Уважаемые представители научного сообщества Ставрополья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Современный научно-образовательный комплекс – это важнейшее конкурентное преимущество нашего региона и залог его успешного развития.

Сегодня Ставрополье является признанным интеллектуальным центром Северного Кавказа. На территории края действуют крупнейшие вузы региона, которые создали уникальную научную школу. Многие разработки наших ученых получили заслуженное признание как на российском, так и на мировом уровне. Уверен, что ваши знания и ваш труд и впредь будут способствовать техническому и социальному прогрессу, помогая росту инвестиционной привлекательности нашего края и повышению качества жизни ставропольцев. В праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и открытий!

Губернатор Ставропольского края В. Владимиров.

http://www.stapravda.ru/20170208/s_dnem_rossiyskoy_nauki_100373.html