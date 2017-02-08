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8 февраля 2017 г.

Россельхозбанк и АККОР обсудили с регионами механизм льготного кредитования аграриев

Россельхозбанк

АО «Россельхозбанк» и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) провели совместную видеоконференцию с фермерами в регионах, в рамках которой обсудили актуальные вопросы применения государственных программ поддержки АПК и повышения доступности банковских продуктов и услуг. К участию в конференции было подключено более 200 фермеров из всех регионов страны, которые особо отметили своевременность проведения мероприятия.

Наибольший интерес среди участников дискуссии вызвали вопросы, связанные с порядком нового льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых, получения гарантий по кредитам сельхозпроизводителей Корпорации МСП, а также механизмом кредитования в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (Программа 6,5).

По итогам встречи представители Россельхозбанка и АККОРа отметили актуальность ее проведения в рамках развития двустороннего сотрудничества, а также наметили приоритеты развития поддержки малых форм хозяйствования.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170208/rosselkhozbank_i_akkor_obsudili_s_regionami_mekhanizm_lgotnogo_k_100404.html
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