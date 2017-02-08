Птичий грипп уже у границ Ставропольского края

Птичий грипп уже у границ / «Ставропольская правда» от 8 февраля 2017 г.

По мнению ветеринарных экспертов, сегодня ряд российских регионов рискует «подцепить» птичий грипп.

Не является исключением и Ставрополье, где вот уже более десяти лет не слышали об этом опасном заболевании. Напомним, в 2006 году в нескольких районах края были зафиксированы опасные очаги и уничтожены большие партии поголовья. О том, насколько реальна угроза сегодня, корреспондент «СП» беседует с начальником управления ветеринарии СК.

Александр Николаевич, какие регионы Юга России вновь столкнулись с гриппом пернатых?

– Только за два последних месяца эта инфекция зарегистрирована в семи субъектах Российской Федерации. Если говорить о Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, то первая вспышка высокопатогенного гриппа птиц зафиксирована в личных подсобных хозяйствах Яшалтинского района Калмыкии, затем вирус дал о себе знать на крупной птицефабрике в Астраханской области. Кстати, к нам в край поступили из этого предприятия пищевые яйца. Нам удалось оперативно во взаимодействии с заинтересованными ведомствами ликвидировать более 79 тысяч яиц.

Следующий очаг был выявлен на Кубани, в ЛПХ Красноармейского района; затем на предприятии по выращиванию индейки, в ООО «Евродон» Ростовской области. В январе – у диких пернатых в двух районах Краснодарского края. Вспышка заболевания зарегистрирована и в личных подсобных хозяйствах Чечни. Как видите, заболевание получило достаточно большое распространение.

– Что делается в крае для предотвращения заноса опасной инфекции, в каком режиме сегодня работают птицефабрики?

– Во главу угла, безусловно, поставлена профилактика. В ЛПХ, где выращивается живность, буфером могут стать вакцинация и исключение любых контактов домашних пернатых с дикими собратьями – основными переносчиками заболевания. Необходимо также помнить, что источниками инфицирования могут быть корма, вода и инвентарь.

– Проще говоря, в эти тревожные времена лучше прикрыть пернатую живность дома, чтобы она не гуляла сама по себе, как это нередко бывает в сельской местности?

– Да, это было бы идеальным вариантом. Как правило, на птицеводческие предприятия беда приходит из ЛПХ населения, в которых содержится птица. К сожалению, запрет содержания пернатых на подворьях работников птицефабрик зачастую не соблюдается. В результате сами сотрудники заносят инфекцию на свое предприятие с одеждой и обувью, нарушая тем самым пропускной режим.

На промышленных предприятиях должны соблюдаться особые меры профилактики, поскольку вакцинация против гриппа там не проводится. Между тем расследования причин возникновения заболевания на птицеводческих предприятиях, проведенные Россельхознадзором, показали многочисленные нарушения требований ветеринарных правил. В настоящее время мы готовимся к проведению внеплановых проверок специализированных предприятий края и в случае выявления нарушений будем вынуждены принимать административные меры, другого выхода, к сожалению, нет: наши предупреждения слышат не все.

Еще одно направление контроля за обстановкой – исследования биоматериала от птиц на наличие циркуляции вируса. Такие исследования проводятся регулярно как у нас в крае, так и в федеральных ветеринарных лабораториях. Не менее важным аспектом нашей деятельности является и пресечение незаконной реализации птиц на стихийных рынках.

Надо помнить, что мероприятия по ликвидации очага птичьего гриппа достаточно жесткие. Это ограничение движения транспорта и людей в карантинной зоне, прекращение реализации всей птицеводческой продукции и организация бескровного убоя поголовья и его уничтожение. После этого проводятся санация и дезинфекция территории. Все это приводит к огромным экономическим потерям региона, ставшего жертвой птичьего гриппа.

– Не ошибусь, если скажу, что больше всех птичьего гриппа боятся покупатели, рискующие купить опасную продукцию. Есть ли меры предосторожности в данном случае, как максимально обезопасить себя?

– Продукция птицеводства должна приобретаться в местах санкционированной торговли после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и при наличии у продавца документов, подтверждающих ее безопасность. В любом случае курятина должна быть подвергнута тепловой обработке, а яйца лучше обрабатывать теплым 0,5 % раствором кальцинированной соды, ополаскивать холодной проточной водой и варить не менее 6 минут.

Также необходимо соблюдать меры личной гигиены и помнить, что, как правило, заражение человека гриппом птиц происходит при контакте с больной или павшей живностью.

– В последнее время нас пугают и другими различными заболеваниями животных, общими с человеком. С ящуром вроде ситуация нормализовалась. Международное эпизоотическое бюро вернуло России статус свободной от ящура страны. А как быть с другими болячками, к примеру, нодулярным дерматитом, который у жителей края в прошлом году также был на слуху?

– Да, действительно, возникновение нового для России заболевания – нодулярного дерматита – принесло немало проблем. К сожалению, он был зарегистрирован в прошлом году и у нас в крае. В 10 районах было зафиксировано 26 очагов и более тысячи больных животных. Нам пришлось дважды проводить вакцинацию поголовья крупного рогатого скота, заниматься лечением больных животных, принимать меры по недопущению распространения этой напасти.

В этом году вакцинация крупного рогатого скота внесена в план ветеринарно-профилактических мероприятий и является обязательной для всех без исключения хозяйств независимо от формы собственности. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ нодулярный дерматит внесен в перечень заболеваний животных, при которых устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин). Уже в феврале специалисты государственной ветеринарной службы в районах приступят к проведению профилактической вакцинации поголовья.

Хочу обратить внимание на то, что Россельхознадзор по этому заболеванию присвоил Ставрополью статус неблагополучного региона. А это влечет за собой установление запрета на вывоз поголовья крупного рогатого скота в благополучные регионы и ограничений по транспортировке полученной продукции, что может негативно отразиться на развитии отрасли. Поэтому нам крайне важно свое-временно и в полном объеме провести все необходимые профилактические мероприятия и не допустить возникновения заболевания на территории края в текущем году.

– В феврале начинается массовая вакцинация животных в личных подсобных хозяйствах населения. Какие сложности вы предвидите в данной ситуации?

– К сожалению, многие владельцы ЛПХ недооценивают эту работу. И все же еще нередки случаи сокрытия животных от ветеринарных обработок и отказы от их проведения. Когда уговоры не помогают, нам приходится применять административные меры.

– Александр Николаевич, начиная с 2017 года Госветслужба Ставрополья, можно сказать, начинает работать в новом формате – в режиме онлайн, переходя на оформление необходимого пакета документов в электронном виде?

– Да, бумажные ветеринарные справки уходят в прошлое. В нынешнем году завершается переход от оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях (всевозможные справки, свидетельства) к электронному виду. Вся подконтрольная Госветнадзору продукция и животные при перевозке и реализации будут сопровождаться только электронными ветдокументами в рамках требований Министерства сельского хозяйства, утвердившего новые правила.

В настоящее время продолжается подготовка к организации этой достаточно сложной, трудоемкой и экономически затратной работы. Нам придется провести обучение всех специалистов, занятых оформлением документов, оснастить рабочие места компьютерной техникой, обеспечить подразделения устойчивой интернет-связью, внести в реестр федеральной информационной системы все без исключения предприятия по производству и реализации продукции и многое другое. Надеемся, что все эти нововведения упростят работу и нашу, и непосредственно агропроизводителей, повысив эффективность мер по обеспечению ветеринарной и продовольственной безопасности региона.

http://www.stapravda.ru/20170208/ptichiy_gripp_uzhe_u_granits_stavropolskogo_kraya_100361.html