Продавщица магазина в Буденновском районе обманула владельцев на 55 тысяч рублей

В дежурную часть отдела МВД России по Буденновскому району обратилась местная жительница, хозяйка магазина, сообщившая о мошенничестве. Её сотрудница внесла в документы ложные сведения о приходе и расходе товара и таким образом украла более 55 тысяч рублей. Подозреваемая, 32-летняя местная жительница, задержана, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170208/prodavschitsa_magazina_v_budennovskom_rayone_obmanula_vladeltsev_100387.html