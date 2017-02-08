Почему в Ставрополе горят домофоны?
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
8 февраля 2017 г.

Продавщица магазина в Буденновском районе обманула владельцев на 55 тысяч рублей

В дежурную часть отдела МВД России по Буденновскому району обратилась местная жительница, хозяйка магазина, сообщившая о мошенничестве. Её сотрудница внесла в документы ложные сведения о приходе и расходе товара и таким образом украла более 55 тысяч рублей. Подозреваемая, 32-летняя местная жительница, задержана, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170208/prodavschitsa_magazina_v_budennovskom_rayone_obmanula_vladeltsev_100387.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Происшествия
Ставропольские автоинспекторы помогли с неисправным автомобилем девушке-водителю
Продавщица магазина в Буденновском районе обманула владельцев на 55 тысяч рублей
В Ессентуках квартирный «посредник» присвоил предоплату за покупку жилья
Разбойник с пневматикой напал на продавца в Нефтекумске
В Ставрополе столкнулись 30 автомобилей на Старомарьевском шоссе
Буденновский район
Три человека пострадали в ДТП в Буденновском районе
В Буденновском районе при пожаре в жилом доме пострадали двое детей
Два малыша пострадали во время пожара в частном доме на Ставрополье
В Буденновском районе при лобовом столкновении погиб водитель
Пассажиры замёрзшего на Ставрополье автобуса «Сочи-Баку» продолжили движение

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!