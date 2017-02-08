По вине пьяного водителя «Нивы» погиб человек
На трассе «Минеральные Воды – Кисловодск» пьяный водитель совершил столкновение, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. ЧП случилось 7 февраля в 23 часа 30 минут на 38-м километре автодороги, проходящей по территории Предгорного района, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Нетрезвый водитель автомашины «Нива» – 44-летний житель одной из соседних республик, выехал на «встречку» и там врезался в «ВАЗ-2106». Были госпитализированы три пассажира «ВАЗа». По дороге 19-летний житель Кисловодска – скончался.
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю