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8 февраля 2017 г.

По вине пьяного водителя «Нивы» погиб человек

Авария в Предгорном районе

На трассе «Минеральные Воды – Кисловодск» пьяный водитель совершил столкновение, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. ЧП случилось 7 февраля в 23 часа 30 минут на 38-м километре автодороги, проходящей по территории Предгорного района, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Нетрезвый водитель автомашины «Нива» – 44-летний житель одной из соседних республик, выехал на «встречку» и там врезался в «ВАЗ-2106». Были госпитализированы три пассажира «ВАЗа». По дороге 19-летний житель Кисловодска – скончался. 

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170208/po_vine_pyanogo_voditelya_nivy_pogib_chelovek_100393.html
Фотография к статье По вине пьяного водителя «Нивы» погиб человек
Авария в Предгорном районе
Авария в Предгорном районе
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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