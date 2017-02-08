Первый атаман Ставропольского союза казаков Петр Федосов отмечает 80-летие

Первый атаман / «Ставропольская правда» от 8 февраля 2017 г.

8 февраля отмечает свое 80-летие известный в России участник возрождения и становления казачества на Северном Кавказе, первый атаман краевого Союза казаков Пётр Стефанович Федосов.

Роли казачества в создании Российского государства и служения на военном поприще и в других областях сегодня уделяется достойное внимание. Ведь во все периоды истории Отечества казачество являлось надежной силой, стоявшей на страже границ, мира и спокойствия в стране, служило примером истинной православной веры. В годы революции 1917 года и Гражданской войны настало страшное время для казачьих станиц – репрессии, расстрелы, ссылки. Надо помнить, что Ставрополье – край казачий. Тем трагичнее воспринимались здесь гонения, которые пришлось пережить казачеству…

Но пришло новое время. И в начале 90-х вспомнили о репрессированных. Вышли законы, которые стали основой для возрождения казачьих обществ на Ставрополье. Инициаторами движения за возвращение казакам доброго имени стали представители интеллигенции. В их числе был инженер-геофизик Пётр Стефанович Федосов, первый краевой атаман.

Однако создание казачьей организации оказалось делом непростым. Для решения возникающих один за другим вопросов нужен был волевой, обладающий организаторским талантом потомственный представитель сословия. Такими качествами, без сомнения, обладал Пётр Федосов. И за дело он взялся с энтузиазмом, большим желанием добиться поставленной цели. В 1990 году на первом (учредительном) круге Союза казаков России был создан Ставропольский краевой союз казаков, приняты его устав и другие основополагающие документы. Атаманом по праву был избран Пётр Федосов. Сам он считает, что, безусловно, важную роль сыграла и активная позиция его товарищей по команде. Но все они признают, что ключевой фигурой в процессе возрождения казачества на Ставрополье стал Пётр Федосов.

Современники не воздали заслуженных почестей энтузиастам возрождения казачества в крае. Да, наверное, те и не ждали благодарности. С главным делом своей жизни справились с честью. И это главная награда.

Пётр Федосов родился в простой семье потомственных казаков станицы Расшеватской бывшего Кавказского отдела Кубанского казачьего войска (в настоящее время Новоалександровский район Ставропольского края), как сам он написал в своих автобиографических зарисовках «Тернистый путь казака». Работать начал с пятилетнего возраста, в десять лет сидел на плуге в качестве прицепщика, а в 16 лет был помощником комбайнера. Закончил Григорополисское училище механизации, после чего, отработав полгода трактористом, ушел на три года служить в армию. Пётр всегда был признанным вожаком в молодежной среде. В училище механизации, армии, институте неизменно избирался секретарем комсомольской организации.

А профессию выбрал истинно мужскую, требующую закалки и высокого чувства ответственности. На геологоразведочном факультете Грозненского нефтяного института ценили его серьезное отношение к учебе, активную гражданскую позицию. Вернувшись в 1970 году на Ставрополье, работал по специальности: в сейсморазведочной партии, геофизической ремонтно-комплектовочной конторе треста «Ставропольнефтегеофизика», инженерно-геологическом отделе треста «СтавропольТиСиз». Ему доверяли, его уважали искренне и глубоко.

С начала 90-х первый атаман Ставрополья Федосов принимал активное участие в миротворческой деятельности на Северном Кавказе. Напористость и настойчивость, с которыми он при необходимости искал встреч с лидерами северокавказских республик для решения неотложных проблем, достойны восхищения. И в опасных, буквально взрывных ситуациях ему удавалось улаживать межнациональные конфликты, сглаживать непонимание, снижать градус агрессии. Его личное мужество, кипучая энергия, железная воля помогали решить многие проблемы.

В меру сил Пётр Стефанович продолжает эту деятельность и сегодня, поддерживает куначеские связи со многими руководителями и авторитетными людьми республик СКФО. Личные связи – всегда дополнительный гарант взаимопонимания и доверия в регионе, ситуацию в котором не назовешь простой.

Кандидат исторических наук, казачий полковник Пётр Федосов внес неоценимый вклад в летопись истории казачества на Юге России. Он написал свыше 370 статей и 10 книг (четыре в соавторстве) по казачьей тематике. Проделан неизмеримо огромный и важный труд для будущих поколений. Его имя внесено в энциклопедию «Казачество» наряду с другими выдающимися казаками Российского государства.

Стремительно мчатся годы. Не дано нам возвращаться в прошлое. Но наша память цепко держит воспоминания об ушедшем времени. Не стареет сердцем и разумом юбиляр Пётр Стефанович Федосов, великий патриот Отечества, человек слова и дела.

Александр КОНДРАТЕНКО, казак Великого войска Донского, заслуженный мелиоратор России.

http://www.stapravda.ru/20170208/pervyy_ataman_stavropolskogo_soyuza_kazakov_petr_fedosov_otmecha_100335.html