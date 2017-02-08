Перезаключение договоров аренды земли не обходится без конфликтов на Ставрополье

Земельный компромисс / «Ставропольская правда» от 8 февраля 2017 г.

В региональном минсельхозе прошло первое заседание комиссии по рассмотрению и урегулированию земельных споров в Ставропольском крае. Его провел первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань.

Напомним, эта комиссия была создана в конце января в рамках постановления правительства региона. В ее состав вошли представители министерства сельского хозяйства, имущественных отношений, экономического развития, ассоциации крестьянских фермерских хозяйств, краевой организации профсоюза работников АПК, различных общественных организаций.

Комиссия (кстати, ее решения носят рекомендательный характер) рассматривает обращения, поступившие от участников земельных споров, в установленном порядке запрашивает у государственных структур необходимую для выяснения сути дела информацию, заслушивает на заседаниях все стороны конфликта и разрабатывает пакет предложений по урегулированию спора.

Сегодня одна из злободневных тем – аренда земель.

– Анализ перезаключения в прошлом году договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности показал, что произошли изменения в составе арендаторов, – отметил Николай Великдань. – Так, по итогам собраний часть собственников изъявила желание либо самостоятельно использовать свою землю, либо передать ее другому арендатору. На место арендаторов в ряде случаев претендуют как существующие фермерские хозяйства, так и новые бизнес-структуры. Часть собственников, проголосовавших против заключения договора аренды, еще не определилась с выбором нового арендатора.

Как прозвучало в ходе встречи, процесс переоформления не обошелся без конфликтных ситуаций между дольщиками и арендаторами. Наиболее яркие примеры того – участки, ранее находившиеся в аренде ЗАО «Родина» Благодарненского района, ЗАО «Октябрьский» Левокумского района, ООО СХП «Подгорное» Георгиевского района.

Кроме того, произошедшие недавно в краевом законодательстве изменения в части увеличения минимального размера выделяемого земельного участка с 30 до 2500 гектаров вскрыли ряд болезненных проблем для собственников земельных долей. За два с половиной месяца, прошедших после внеочередного съезда фермеров Ставрополья, в комиссию поступило около 800 предложений. Все они будут рассмотрены и проанализированы, а затем лягут в основу следующего заседания комиссии, которое планируется провести в конце февраля. В ближайшее время ее возглавит депутат Думы Ставропольского края Виктор Лозовой.

http://www.stapravda.ru/20170208/perezaklyuchenie_dogovorov_arendy_zemli_ne_obkhoditsya_bez_konfl_100370.html