Онлайн-спектакли «Театральной России» смогут увидеть жители Ставрополья

Ставрополье становится постоянной площадкой для «Театральной России» – первого в мире онлайн-театра лучших спектаклей Москвы и Санкт-Петербурга с еженедельными прямыми трансляциями в регионах страны. В основе масштабного проекта, реализуемого в рамках федеральной целевой программы, идея познакомить публику российских городов с лучшими столичными театральными постановками в прямой трансляции и записи посредством высокоскоростного Интернета и современных технологий. В нашем регионе их можно посмотреть в Ставрополе (кинотеатр «Октябрь»), Невинномысске (кинотеатр «Мир») и Пятигорске (кинотеатр «Вершина»). Так, сегодня, 8 февраля, на экранах — спектакль «Дядюшкин сон» (Московский академический театр имени Владимира Маяковского), 22 февраля – «Дядя Ваня» (Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова). Начало трансляций в 19.00 мск.

http://www.stapravda.ru/20170208/onlaynspektakli_teatralnoy_rossii_smogut_uvidet_zhiteli_stavropo_100381.html