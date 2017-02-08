Об индексации пособий можно спросить у «Социальной справочной»

Об индексации пособий / «Ставропольская правда» от 8 февраля 2017 г.

9 февраля в министерстве труда и социальной защиты населения СК будет работать телефонная линия «Социальная справочная». На этот раз можно будет задать вопросы об индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей. Специалисты ждут звонков по телефону 95-12-38 в Ставрополе с 9.00 до 18.00.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170208/ob_indeksatsii_posobiy_mozhno_sprosit_u_sotsialnoy_spravochnoy_100365.html