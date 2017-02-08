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8 февраля 2017 г.
Приедут ребята с Донбасса / «Ставропольская правда» от 8 февраля 2017 г.

На молодежный летний форум «Маруха-2017» приедут ребята из Донбасса

В Южном Карачаево-Черкесском церковном округе Пятигорской и Черкесской епархии РПЦ идет подготовка к очередному ежегодному молодежному форуму «Маруха-2017», который будет проходить при храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы села Маруха в июле-августе. Достигнута предварительная договоренность о том, что в форуме примут участие юные гости с Донбасса: 25 ребят из детского дома-интерната для глухих и слабослышащих города Луганска, 20 учащихся воскресной школы при Никольском храме города Первомайска, 15 человек из воскресной школы при Владимировском храме города Докучаевска. На форум также прибудут 25 учащихся воскресных школ Карачаево-Черкесской Республики.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170208/na_molodezhnyy_letniy_forum_marukha2017_priedut_rebyata_iz_donba_100364.html
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