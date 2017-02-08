Краевая олимпиада среди школьников по ОБЖ проходит в Ставрополе
В Ставрополе на базе СКФУ проходит краевая олимпиада по ОБЖ среди школьников девятых, десятых и одиннадцатых классов. В двух этапах старшеклассники демонстрируют свои теоретические и практические знания. Главная задача – заработать максимальное количество баллов, чтобы выступить на всероссийском – самом главном – туре.
Конечно, особенно зрелищными стали практические испытания. Сегодня их проходят десятые и одиннадцатые классы. В спортивном зале университета можно увидеть самую разную гамму чувств: и слезы от неудач, и радостные моменты, почувствовать волнение «олимпийцев».
Своеобразная полоса препятствий состоит из семи заданий по выживанию в условиях природной среды, действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оказания первой помощи пострадавшим. Жюри практического тура определило для олимпийцев и время прохождения полосы, которое составляло меньше десяти минут.
Всего в краевой олимпиаде участвует 122 школьника. Имена победителей станут известны уже завтра.