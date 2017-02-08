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8 февраля 2017 г.

Краевая олимпиада среди школьников по ОБЖ проходит в Ставрополе

В Ставрополе на базе СКФУ проходит краевая олимпиада по ОБЖ среди школьников девятых, десятых и одиннадцатых классов. В двух этапах старшеклассники демонстрируют свои теоретические и практические знания. Главная задача – заработать максимальное количество баллов, чтобы выступить на всероссийском – самом главном – туре.

Конечно, особенно зрелищными стали практические испытания. Сегодня их проходят десятые и одиннадцатые классы. В спортивном зале университета можно увидеть самую разную гамму чувств: и слезы от неудач, и радостные моменты, почувствовать волнение «олимпийцев».

Своеобразная полоса препятствий состоит из семи заданий по выживанию в условиях природной среды, действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оказания первой помощи пострадавшим. Жюри практического тура определило для олимпийцев и время прохождения полосы, которое составляло меньше десяти минут.

Всего в краевой олимпиаде участвует 122 школьника. Имена победителей станут известны уже завтра.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170208/kraevaya_olimpiada_sredi_shkolnikov_po_obzh_prokhodit_v_stavropo_100388.html
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