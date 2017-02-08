Фотография к статье Интерны и ординаторы пополнили ряды врачей Ставропольской краевой психбольницы
Фото: Лусине ВАРДАНЯН
Интерны краевой психиатрической больницы №1
У врачей Ставропольской краевой психиатрической больницы №1 появились помощники. 12 выпускников медуниверситета (восемь интернов и четыре ординатора) пришли сюда на практику. В течение шести месяцев молодые врачи должны отработать навыки при диагностике, лечении и оказании острой психиатрической помощи пациентам. Как стало известно, к каждому практиканту прикреплено по десять подопечных.