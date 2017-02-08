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8 февраля 2017 г.

Интерны и ординаторы пополнили ряды врачей Ставропольской краевой психбольницы

У врачей Ставропольской краевой психиатрической больницы №1 появились помощники. 12 выпускников медуниверситета (восемь интернов и четыре ординатора) пришли сюда на практику. В течение шести месяцев молодые врачи должны отработать навыки при диагностике, лечении и оказании острой психиатрической помощи пациентам. Как стало известно, к каждому практиканту прикреплено по десять подопечных.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170208/interny_i_ordinatory_popolnili_ryady_vrachey_stavropolskoy_kraev_100414.html
Фотография к статье Интерны и ординаторы пополнили ряды врачей Ставропольской краевой психбольницы
Интерны краевой психиатрической больницы №1 
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