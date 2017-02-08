Гандболисты ставропольского клуба «Динамо-Виктор» выиграли у «Сунгули» из Снежинска

Выступающий в мужской суперлиге чемпионата России по гандболу ставропольский клуб «Динамо-Виктор» одержал первую в этом году победу, переиграв в Невинномысске уральский клуб «Сунгуль» из города Снежинска со счетом 39:26.

– Крупный счет не должен вводить в заблуждение. Но то, что мы планировали сделать, удалось воплотить в жизнь, — отметил главный тренер ставропольского коллектива Сергей Кленов. – Мы ожидали более сложной игры, ведь в предыдущем матче «Сунгуль» очень достойно отыграл против «СКИФа» в Краснодаре. Радует, что мы не сделали своих ошибок, а практически каждый опасный момент завершали взятием ворот соперников. Помогла, конечно, и дружная зрительская поддержка.

Набрав 14 очков после 13 игр, ставропольцы расположились на седьмой позиции в турнире из 12 коллективов, лишь одно очко уступая астраханским одноклубникам и «Пермским медведям», с которыми им предстоит встречаться уже в следующем туре 25 февраля и так же в Невинномысске.

http://www.stapravda.ru/20170208/gandbolisty_stavropolskogo_kluba_dinamoviktor_vyigrali_u_sunguli_100384.html