Гандболистки «Ставрополья-СКФУ» уступили в Ростове-на-Дону местной команде

Выступающие в женской суперлиге чемпионата России гандболистки команды «Ставрополье-СКФУ» уступили в Ростове-на-Дону лидерам соревнований местной одноименной команде с двукратным перевесом в счете – 21:42.

Между тем четыре победы в 13 поединках расположили «Ставрополье-СКФУ» на седьмой позиции в турнире из одиннадцати коллективов. 11 февраля наши девушки в Невинномысске сыграют с командой «АГУ-АдыИФ» из Майкопа, идущей на девятом месте.

http://www.stapravda.ru/20170208/gandbolistki_stavropolyaskfu_ustupili_v_rostovenadonu_mestnoy_ko_100382.html