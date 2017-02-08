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8 февраля 2017 г.

Гандболистки «Ставрополья-СКФУ» уступили в Ростове-на-Дону местной команде

Выступающие в женской суперлиге чемпионата России гандболистки команды «Ставрополье-СКФУ» уступили в Ростове-на-Дону лидерам соревнований местной одноименной команде с двукратным перевесом в счете – 21:42.

Между тем четыре победы в 13 поединках расположили «Ставрополье-СКФУ» на седьмой позиции в турнире из одиннадцати коллективов. 11 февраля наши девушки в Невинномысске сыграют с командой «АГУ-АдыИФ» из Майкопа, идущей на девятом месте.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170208/gandbolistki_stavropolyaskfu_ustupili_v_rostovenadonu_mestnoy_ko_100382.html
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