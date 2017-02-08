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8 февраля 2017 г.

80 миллионов из бюджета выделят на развитие ставропольского виноградарства

Ставрополье в лидерах по перевыполнению целевого индикатора госпрограммы развития АПК в сфере виноградарства. Об этом, в частности, шла речь в ходе Всероссийского видеоселектора в Министерстве сельского хозяйства РФ. Ставрополье представлял первый замминистра сельского хозяйства СК Роман Коврыга. По площадям и валовому сбору янтарной ягоды мы занимаем второе место в СКФО. На Ставрополье возделывается 63 сорта: 20 столовых и 43 технических. Отмечено, что за четыре года действия названной госпрограммы совокупный индикатор по закладке виноградников в крае превышен на восемь процентов и составляет почти тысячу гектаров. В этом году планируется разбить еще 250 гектаров. На поддержку отрасли из бюджета будет выделено около 80 млн рублей.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170208/80_millionov_iz_byudzheta_vydelyat_na_razvitie_stavropolskogo_vi_100379.html
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