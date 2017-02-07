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7 февраля 2017 г.
Овец вернули, но не всех / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

Жителю Ставрополья вернули 75 из 106 украденных овец

Еще в октябре минувшего года в дежурную часть Благодарненского отдела полиции поступило заявление от жителя райцентра. С его животноводческой точки было похищено 106 овец общей стоимостью более 450 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что преступление совершил 35-летний житель села Александрия. Мужчина задержан. Потерпевшему возвращены 75 овец, изъятых у подозреваемого. Остальных он успел продать, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170207/zhitelyu_stavropolya_vernuli_75_iz_106_ukradennykh_ovets_100314.html
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