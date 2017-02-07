Жительница Невинномысска незаконно поставила на учет четырех иностранцев

В Невинномысске полицейские выявили случай фиктивной постановки иностранных граждан на учет. В ходе проведения профилактических мероприятий участковый уполномоченный полиции установил, что 65-летняя жительница города, в принадлежащей ей комнате общежития, оформила фиктивную регистрацию четырем гражданам иностранного государства. На самом деле предоставлять помещение для пребывания либо проживания женщина и не собиралась.

Дознанием Невинномысского отдела МВД России в отношении гражданки возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе отдела, максимальная мера наказания, грозящая предприимчивой владелице жилья – лишение свободы на срок до трех лет.

http://www.stapravda.ru/20170207/zhitelnitsa_nevinnomysska_nezakonno_postavila_na_uchet_chetyrekh_100301.html