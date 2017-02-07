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7 февраля 2017 г.

Жителей Невинномысска призвали вносить предложения в городскую программу благоустройства

По предложению первого заместителя Председателя Правительства РФ И. Шувалова процесс совершенствования инфраструктуры моногородов (на Ставрополье к ним относится Невинномысск) будет проводиться на основе концепции «Пять шагов благоустройства повседневности».

Создание возможностей для досуга молодежи, ревитализация (или воссоздание) городских достопримечательностей, благоустройство общественного пространства, обновление или создание объектов социальной инфраструктуры, активация заброшенных, а также неэффективно используемых зданий и территорий – реализация этих мероприятий позволит сделать жизнь в современном городе комфортной.

Сейчас в Невинномысске муниципалитет, в соответствии с требованиями упомянутой выше концепции, формирует перечень проектов в рамках «пяти шагов». Как сообщили в администрации города, уже подготовлены следующие предложения: комплексное благоустройство парково-пляжной зоны, капремонт здания спортивно-культурного комплекса «Олимп», благоустройство старейшего парка культуры и отдыха «Шерстяник» и пространства, примыкающего к Дворцу культуры имени Горького. А в одном из «спальных» микрорайонов будет восстановлена заброшенная спортивная площадка.

Мэрия Невинномысска призвала граждан подготовить свои предложения, дополнения в проект «пяти шагов». Систематизацией мнений невинномысцев займется управление экономического развития администрации города.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170207/zhiteley_nevinnomysska_prizvali_vnosit_predlozheniya_v_gorodskuy_100284.html
Фотография к статье Жителей Невинномысска призвали вносить предложения в городскую программу благоустройства
В рамках концепции «Пять шагов благоустройства повседневности» в Невинномысске предполагается, в том числе, провести благоустройство парка культуры и отдыха «Шерстяник»
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