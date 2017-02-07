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7 февраля 2017 г.

Юные жители Ставрополя обезопасили санки световозвращателями

В Ставрополе ЮИДовцы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели акцию по оснащению санок световозвращающими наклейками, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Ребята проверили места массового катания и провели подворный обход улиц центра города. На санки и ледянки, обнаруженные на горках, они повесили световозвращатели и рассказали их владельцам о правилах безопасного катания.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170207/yunye_zhiteli_stavropolya_obezopasili_sanki_svetovozvraschatelya_100318.html
Фотография к статье Юные жители Ставрополя обезопасили санки световозвращателями
Юные инспекторы дорожного движения украшают санки световозвращателями
Юные инспекторы дорожного движения украшают санки световозвращателями
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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