Юные жители Ставрополя обезопасили санки световозвращателями

В Ставрополе ЮИДовцы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели акцию по оснащению санок световозвращающими наклейками, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Ребята проверили места массового катания и провели подворный обход улиц центра города. На санки и ледянки, обнаруженные на горках, они повесили световозвращатели и рассказали их владельцам о правилах безопасного катания.

http://www.stapravda.ru/20170207/yunye_zhiteli_stavropolya_obezopasili_sanki_svetovozvraschatelya_100318.html