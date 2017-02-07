ВТБ в СКФО продолжает увеличивать кредитный портфель

Темпы сбавлять нельзя / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

Современные инструменты господдержки предприятий реального сектора оказываются довольно результативными. Бизнес точно вышел из «режима ожидания» и охотно кредитуется по сниженным ставкам – налицо заметное повышение инвестиционной активности в регионе, констатировал на пресс-конференции руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО Александр Дыренко.

Как прозвучало, одним из наиболее ярких примеров по итогам 2016 года стала Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая «Корпорацией «МСП» совместно с Банком России. Участие в ней – это отличная возможность получить средства для развития бизнеса на максимально доступных условиях, констатировал

А. Дыренко. В частности, за прошлый год Северо-Кавказский ВТБ заключил с региональными предприятиями 28 кредитных соглашений на общую сумму более 3,3 миллиарда рублей, несмотря на то что средства выбираются не одномоментно, а по мере необходимости, так как программа нацелена на инвестиционное кредитование, к 1 января 2017 года львиная доля этой суммы уже была выбрана заемщиками.

В наступившем году банк продолжит активную работу в этом направлении, хотя не менее перспективным должно стать также сотрудничество с сельхозпроизводителями в рамках программы Минсельхоза РФ о субсидировании кредитов аграрным предприятиям через уполномоченные банки. ВТБ одним из первых подписал соответствующее соглашение с аграрным ведомством и сможет выдавать сельхозпредприятиям займы по ставке не выше 5 процентов годовых. Филиал ВТБ в СКФО заявил уже более пятидесяти своих клиентов, претендующих на получение льготного финансирования на общую сумму около 9 миллиардов рублей. «За последних два года мы отмечаем заметное увеличение доли аграрного бизнеса в кредитном портфеле филиала. Сейчас она достигла 20 процентов, – подчеркнул А. Дыренко. – Региональные сельхозпредприятия показывают динамичный рост рентабельности, чему способствует благоприятный инвестиционный климат, который сформировался в этом секторе экономики».

Вместе с тем финансовую поддержку ВТБ на Северном Кавказе традиционно получают торговые предприятия, лидеры пищевой и химической промышленности, производители стройматериалов и представители других отраслей. Если обратиться к цифрам, то за 2016 год объем кредитного портфеля филиала вырос на 14,7 процента, составив в итоге 21,7 миллиарда рублей. Причем филиалу удалось сохранить лидерство в региональной сети банка по размеру кредитного портфеля в сегменте среднего бизнеса. Кроме того, сообщил журналистам Александр Дыренко, новый год был начат с нулевой проблемной задолженностью, что является наглядным результатом грамотной политики, которой неизменно придерживается банк при оценке возможных рисков.

Оставаясь локомотивом банковской доходности, кредитование закономерно тянет за собой интерес бизнеса к другим классическим продуктам. Так, в 2016 году портфель пассивов филиала ВТБ в СКФО вырос на 57 процентов, достигнув уровня почти в 11 миллиардов рублей. В частности, объем средств, привлеченных до востребования, увеличился в 2,3 раза и составил 3,3 миллиарда рублей. В срочные депозиты привлечено 7,5 миллиарда рублей, что на 38 процентов больше, чем годом ранее. Гарантийный портфель среднего бизнеса, по данным на 1 января 2017 года, вырос вдвое и составил 0,8 миллиарда рублей. «Мы очень дорожим нашими постоянными клиентами и стараемся обеспечить им максимально комфортные условия обслуживания. Но вместе с тем ищем и новые точки приложения усилий, – сказал А. Дыренко. – За минувший год базу клиентов корпоративного филиала ВТБ в СКФО пополнили 277 новых предприятий и организаций, из которых 263 – представители сегмента среднего бизнеса».

В целом же, комментируя достигнутые филиалом в 2016 году результаты, его управляющий отметил, что все ключевые плановые показатели успешно выполнены. Более того, сохранено высокое качество кредитного портфеля – доля клиентов с рейтингами А и В (наивысшие внутренние рейтинги ВТБ) составляет 83,5 процента. И понятно, что обороты сбавлять нельзя. Говоря о задачах на 2017 год, А. Дыренко подчеркнул, что должна сохраниться тенденция роста кредитного портфеля. По его словам, это вполне по силам той профессиональной команде, которая сейчас работает в филиале. «Мы постоянно развиваемся, сохраняя доверие своих клиентов за счет предсказуемости в своей работе и ее полной прозрачности. У нас есть интересные предложения, которые позволят клиентам заработать или на чем-то сэкономить. Кроме того, мы можем гарантировать оперативность принятия решений по запросам и всегда предложить комфортные условия финансирования», – резюмировал А. Дыренко.

К слову, на пресс-конференции прозвучала еще одна хорошая новость. В наступившем году в СКФО в очередной раз вернется масштабная благотворительная программа «Мир без слез», которая уже более десяти лет реализуется банком ВТБ в российских регионах. Помощь в приобретении необходимого оборудования и препаратов для лечения детей будет оказана ставропольским и владикавказским медикам. Сейчас определяется, какие медучреждения станут участниками программы и что именно предстоит закупить банку. По давней традиции обязательной частью программы снова будут праздники и подарки для маленьких пациентов.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20170207/vtb_v_skfo_prodolzhaet_uvelichivat_kreditnyy_portfel_100275.html