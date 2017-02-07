Волонтеры против наркомании / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

Волонтерский правоохранительный отряд создается в Шпаковском районе

В Шпаковском районе создается волонтерский отряд правоохранительной направленности. Планируется, что добровольцы займутся профилактикой правонарушений, наркомании, а также поиском пропавших без вести. Членами отряда могут стать жители района старше 18 лет. А. ФРОЛОВ http://www.stapravda.ru/20170207/volonterskiy_pravookhranitelnyy_otryad_sozdaetsya_v_shpakovskom__100316.html

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