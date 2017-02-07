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7 февраля 2017 г.

Водитель в Изобильненском районе сбил пенсионера и скрылся

5 февраля приблизительно в 18 часов 10 минут в Изобильненском районе, на 1-м километре автодороги «Изобильный – Рыздвяный» неустановленный водитель, предположительно на «Ладе Приоре» серого цвета сбил пешехода – мужчину 1939 года рождения, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Житель села Найденовского находился на проезжей части без световозвращающих элементов на одежде. Он умер на месте ЧП. Водитель с места ДТП скрылся. Его ищут.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170207/voditel_v_izobilnenskom_rayone_sbil_pensionera_i_skrylsya_100324.html
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