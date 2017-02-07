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7 февраля 2017 г.

В Ставропольском крае взрослые сдают ЕГЭ

Ставропольский край присоединился к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Сегодня у мам и пап выпускников появился уникальный шанс пройти все этапы экзамена: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене. Более того, им предложили написать небольшую работу по русскому языку.

Одной из площадок «взрослого ЕГЭ» стал лицей №5 краевого центра. В десять часов утра здесь было многолюдно. Участники экзамена волновались, как дети, хотя понимали, что этот ЕГЭ никак не повлияет на их судьбу. Среди «выпускников» было много узнаваемых лиц: министр культуры СК Татьяна Лихачева, министр образования и молодежной политики региона Евгений Казюра, министр труда и социальной защиты края Иван Ульянченко, заместитель главы Ставрополя Татьяна Середа.

Примерно в 11 часов начался экзамен по русскому языку в упрощенной версии. Он пройдет 40 минут и, скорей, направлен не на проверку знаний. Как заметили организаторы, цель – показать родителям, как проходит экзамен, чтобы они могли лучше понять своих детей, настроить перед настоящим испытанием.

Итоги «взрослого ЕГЭ» станут известны 9 февраля.

 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170207/v_stavropolskom_krae_vzroslye_sdayut_ege_100333.html
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ЕГЭ для взрослых
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