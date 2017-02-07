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7 февраля 2017 г.

В Ставропольском крае сезон гриппа и ОРВИ не прошел

На прошлой неделе в Ставропольском крае незначительно снизилась статистика по заболеваемости гриппом и ОРВИ – на один процент. По информации управления Роспотребнадзора по СК, за медицинской помощью с клиникой ОРВИ обратились 14556 человек. Риски подхватить простуду по-прежнему высоки, поэтому медики рекомендуют соблюдать меры профилактики, при появлении первых признаков заболевания своевременно обращаться за помощью к специалистам, так как могут возникнуть осложнения.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170207/v_stavropolskom_krae_sezon_grippa_i_orvi_ne_proshel_100296.html
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