В Ставрополе угонщик автомобиля осужден на 4 года
Ранее судимый Руслан Кочнов осужден за неправомерное завладение транспортным средством с применением насилия.
В сентябре прошлого года он поздно вечером на парковке на улице Рогожникова краевого центра ударил кулаком владельца автомобиля ценой в полмиллиона. А когда тот упал и ударился головой об асфальт, Кочнов отобрал у него ключ от авто и уехал. Подсудимый вину признал.
Суд ему назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, рассказали в прокуратуре Промышленного района.