В Ставрополе угонщик автомобиля осужден на 4 года

Ранее судимый Руслан Кочнов осужден за неправомерное завладение транспортным средством с применением насилия.

В сентябре прошлого года он поздно вечером на парковке на улице Рогожникова краевого центра ударил кулаком владельца автомобиля ценой в полмиллиона. А когда тот упал и ударился головой об асфальт, Кочнов отобрал у него ключ от авто и уехал. Подсудимый вину признал.

Суд ему назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, рассказали в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170207/v_stavropole_ugonschik_avtomobilya_osuzhden_na_4_goda_100337.html