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7 февраля 2017 г.

В Ставрополе столкнулись 30 автомобилей на Старомарьевском шоссе

Из-за дождя и низкой температуры воздуха Ставрополь покрылся коркой льда. Для многих водителей дорога домой превратилась в настоящее испытание. 7 февраля в 17 часов 15 минут на Старомарьевском шоссе произошел серьезный затор. Его причиной послужили несколько последовательных ДТП с участием 30 автомобилей.

Массовая авария произошла вблизи поворота на полигон твердых бытовых отходов. В общую массу попали и легковушки, и грузовики. Известно, что «Фольксваген» столкнулся с «Приорой», грузовая «Газель» с грузовиком «ГАЗ», а далее последовало порядка десяти попутных столкновений автомобилей. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, есть информация об одном пострадавшем водителе, она проверяется.

На месте ДТП работают наряды ДПС. Экстренно проводится обработка дорожного полотна противогололедными материалами.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170207/v_stavropole_stolknulis_30_avtomobiley_na_staromarevskom_shosse_100376.html
Фотография к статье В Ставрополе столкнулись 30 автомобилей на Старомарьевском шоссе
ДТП: В Ставрополе столкнулись 30 автомобилей на Старомарьевском шоссе
ДТП: В Ставрополе столкнулись 30 автомобилей на Старомарьевском шоссе
Фото Отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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