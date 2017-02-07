В Ставрополе столкнулись 30 автомобилей на Старомарьевском шоссе

Из-за дождя и низкой температуры воздуха Ставрополь покрылся коркой льда. Для многих водителей дорога домой превратилась в настоящее испытание. 7 февраля в 17 часов 15 минут на Старомарьевском шоссе произошел серьезный затор. Его причиной послужили несколько последовательных ДТП с участием 30 автомобилей.

Массовая авария произошла вблизи поворота на полигон твердых бытовых отходов. В общую массу попали и легковушки, и грузовики. Известно, что «Фольксваген» столкнулся с «Приорой», грузовая «Газель» с грузовиком «ГАЗ», а далее последовало порядка десяти попутных столкновений автомобилей. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, есть информация об одном пострадавшем водителе, она проверяется.

На месте ДТП работают наряды ДПС. Экстренно проводится обработка дорожного полотна противогололедными материалами.

http://www.stapravda.ru/20170207/v_stavropole_stolknulis_30_avtomobiley_na_staromarevskom_shosse_100376.html