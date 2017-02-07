В Ставрополе столкнулись 30 автомобилей на Старомарьевском шоссе
Из-за дождя и низкой температуры воздуха Ставрополь покрылся коркой льда. Для многих водителей дорога домой превратилась в настоящее испытание. 7 февраля в 17 часов 15 минут на Старомарьевском шоссе произошел серьезный затор. Его причиной послужили несколько последовательных ДТП с участием 30 автомобилей.
Массовая авария произошла вблизи поворота на полигон твердых бытовых отходов. В общую массу попали и легковушки, и грузовики. Известно, что «Фольксваген» столкнулся с «Приорой», грузовая «Газель» с грузовиком «ГАЗ», а далее последовало порядка десяти попутных столкновений автомобилей. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, есть информация об одном пострадавшем водителе, она проверяется.
На месте ДТП работают наряды ДПС. Экстренно проводится обработка дорожного полотна противогололедными материалами.
Фото Отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю