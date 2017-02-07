В Ставрополе определён самый пожаробезопасный многоквартирный дом
В краевой столице названы победители смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом».
За право называться лучшим боролись десять многоэтажек Октябрьского, Промышленного и Ленинского районов города. Более чем по 25 критериям состояние их пожарной безопасности оценивала специальная межведомственная комиссия. В итоге по количеству набранных баллов самым безопасным признан многоквартирный дом по улице Лермонтова, 365. Сразу за ним – дом на улице Доваторцев, 51/2. Замкнула тройку лидеров многоэтажка № 28 по проспекту Октябрьской Революции.