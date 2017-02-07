В Ставрополе определён самый пожаробезопасный многоквартирный дом

Кому не грозит пожар / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

В краевой столице названы победители смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом».

За право называться лучшим боролись десять многоэтажек Октябрьского, Промышленного и Ленинского районов города. Более чем по 25 критериям состояние их пожарной безопасности оценивала специальная межведомственная комиссия. В итоге по количеству набранных баллов самым безопасным признан многоквартирный дом по улице Лермонтова, 365. Сразу за ним – дом на улице Доваторцев, 51/2. Замкнула тройку лидеров многоэтажка № 28 по проспекту Октябрьской Революции.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170207/v_stavropole_opredelen_samyy_pozharobezopasnyy_mnogokvartirnyy_d_100313.html