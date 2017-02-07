В селе Курсавка прошел краевой турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Ю. Андропова

В селе Курсавка прошел краевой турнир по рукопашному бою среди юношей, посвященный памяти земляка, известного государственного деятеля Юрия Андропова, и столетнему юбилею газеты «Ставропольская правда».

Около 200 участников в составах семи команд трех районов и четырех городов края спорили за награды.

Среди победителей специалисты выделили: в возрастной категории 12 – 13 лет — Латифа Брояна (станица Суворовская) и Ивана Козьмова (Курсавка); среди 10 – 11-летних — Вадима Кучеренко (Предгорный район) и Ахмеда Закаригаева (Минводы); у 8 – 9-летних — Артема Овчаренко (Ессентуки), а среди самых юных — восьмилетних участников — Арсланбека Пашаева (Пятигорск).

Специальным призом «За волю к победе», учрежденным краевой федерацией рукопашного боя и редакцией газеты «Ставропольская правда», награжден воспитанник ДЮСШ села Курсавка Нурсултан Магомеднуров, ставший лучшим среди 10 -11-летних спортсменов в весовой категории до 42 килограммов.

Впереди у рукопашников первенство СКФО среди юношей и девушек до 17 лет и краевой турнир среди мужчин и женщин, также посвященный 100-летию «Ставрополки». Эти соревнования пройдут в Ставрополе 18 и 19 февраля.

http://www.stapravda.ru/20170207/v_sele_kursavka_proshel_kraevoy_turnir_po_rukopashnomu_boyu_posv_100283.html