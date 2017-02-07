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7 февраля 2017 г.
Ветеринары обеспокоены / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

В регионах СКФО обострилась ситуация по заболеванию сельскохозяйственного поголовья

В Нальчике прошло совещание ветеринарных служб СКФО, посвященное эпизоотической ситуации в регионе. В его работе принял участие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Отмечалось, что в последнее время обстановка в субъектах СКФО и ЮФО по ряду заболеваний сельскохозяйственного поголовья обострилась. На встрече также шла речь о внедрении в регионах электронной ветеринарной сертификации.

Т. КАЛЮЖНАЯ
http://www.stapravda.ru/20170207/v_regionakh_skfo_obostrilas_situatsiya_po_zabolevaniyu_selskokho_100292.html
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