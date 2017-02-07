В прокуратуре Ставропольского края подвели итоги работы в 2016 году

101 тысяча нарушений / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

В прокуратуре Ставропольского края прошло расширенное заседание коллегии, которое провел прокурор края Анатолий Богданчиков. Обсуждали итоги работы органов прокуратуры края за 2016 год и задачи по повышению эффективности прокурорского надзора, укреплению законности и правопорядка в 2017 году.

Открывая совещание, А. Богданчиков отметил, что в 2016 году основные усилия прокуроров были направлены на активизацию деятельности по всем направлениям надзора. Например, в исполнении федерального законодательства выявлено свыше 101 тысячи нарушений законов, 4,4 тысячи из них – в сфере противодействия коррупции, 5,7 тысячи – в сфере межнациональных отношений, противодействия терроризму и экстремизму. За нарушения законов по инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено около 17 тысяч должностных лиц, еще 5,5 тысячи – к административной. Опротестовано 9,5 тысячи незаконных правовых актов.

Особое внимание прокуроров было обращено на недопустимость нарушения трудовых прав граждан: погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 116 миллионов рублей Активно осуществлялась деятельность по формированию единого правового пространства. Прокурорами изучено 7,5 тысячи проектов нормативно-правовых актов, более тысячи из них скорректированы.

Доверие граждан к органам прокуратуры возросло, отметили члены коллегии, об этом свидетельствует увеличившееся количество поступивших в прокуратуру края обращений, их более 75 тысяч. Каждое восьмое из них удовлетворено.

Прокурорами пресечено более 11 тысяч нарушений законов при предоставлении коммунальных услуг. В результате прокурорского вмешательства гражданам возвращено более 5 миллионов необоснованно начисленной и взысканной платы за коммунальные услуги.

Прокурорами пресечено почти 5 тысяч нарушений природоохранного законодательства, в числе которых факты несанкционированного размещения отходов производства и потребления на стихийных свалках, загрязнения водных объектов, отсутствия разрешений на выбросы загрязняющих веществ, иной необходимой документации, невнесения платы за негативное воздействие на окружающую среду и другие нарушения.

Обсуждалась на коллегии и криминогенная обстановка в крае. Она характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 5,3 процента. При этом прокурорами пресечено 61,7 тысячи нарушений при приеме и регистрации преступлений, 19,7 тысячи при ведении их статистического учета.

В работе коллегии приняли участие заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук, губернатор края Владимир Владимиров, председатель Думы СК Геннадий Ягубов, главный федеральный инспектор по краю Сергей Ушаков, уполномоченный по правам человека СК Алексей Селюков, работники аппарата прокуратуры края, территориальные и специализированные прокуроры, их заместители.

– Три года назад между прокуратурой и правительством края было заключено соглашение о сотрудничестве. Только в 2016 году проведен анализ более 500 нормативно-правовых актов, 15 из них возвращены на доработку. Наша совместная деятельность помогает нам избежать ошибок, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор также отметил работу краевых прокуроров по борьбе с незаконным использованием земель, нарушениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, борьбе с коррупцией.

В. АЛЕКСАНДРОВА , при содействии пресс-служб губернатора и прокуратуры края

http://www.stapravda.ru/20170207/v_prokurature_stavropolskogo_kraya_podveli_itogi_raboty_v_2016_g_100294.html