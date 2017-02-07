В Новоселицком прошел выездной прием начальника управления ветеринарии Ставрополья А. Трегубова

Платно и безвозмездно / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

В Новоселицком прошел выездной прием начальника управления ветеринарии СК Александра Трегубова. В ходе встречи затронут ряд важных тем, в частности, о перспективах развития молочного животноводства в личных подсобных хозяйствах, реализации мяса на рынке, содержании сельхозпоголовья в частном секторе. Ходоки также интересовались порядком оказания платных ветеринарных услуг и перечнем исследований и вакцинаций животных, которые проводятся на безвозмездной основе.

http://www.stapravda.ru/20170207/v_novoselitskom_proshel_vyezdnoy_priem_nachalnika_upravleniya_ve_100297.html