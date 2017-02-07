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7 февраля 2017 г.
Платно и безвозмездно / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

В Новоселицком прошел выездной прием начальника управления ветеринарии Ставрополья А. Трегубова

В Новоселицком прошел выездной прием начальника управления ветеринарии СК Александра Трегубова. В ходе встречи затронут ряд важных тем, в частности, о перспективах развития молочного животноводства в личных подсобных хозяйствах, реализации мяса на рынке, содержании сельхозпоголовья в частном секторе. Ходоки также интересовались порядком оказания платных ветеринарных услуг и перечнем исследований и вакцинаций животных, которые проводятся на безвозмездной основе.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170207/v_novoselitskom_proshel_vyezdnoy_priem_nachalnika_upravleniya_ve_100297.html
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