В Новоалександровском районе частично сняты ограничения на дорогах

В Новоалександровском районе, где из-за непогоды (там идет дождь при минусовой температуре воздуха) было ограничено движение общественного пассажирского транспорта в двух направлениях. После обработки противогололедными смесями открыли направления «Ставрополь – Изобильный – Красногвардейское» и «Новоалександровск – Кропоткин».

На данный момент ограничения движения продолжают действовать на автодороге «Новоалександровск – Армавир» на территории Ставропольского края.

Неблагоприятная обстановка складывается также в Изобильненском районе на автодороге «Сенгилеевское – Новотроицкая». На данном участке кратковременно ограничивали движение для очистки и обработки проезжей части. В настоящее время движение открыто, но погодные условия (дождь при температуре воздуха -2) по-прежнему неблагоприятны для безопасного вождения.

Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой выбирать маршруты поездок с учетом дорожно-метеорологических условий.

http://www.stapravda.ru/20170207/v_novoaleksandrovskom_rayone_chastichno_snyaty_ogranicheniya_na__100332.html