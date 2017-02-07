В Невинномысске состоялся городской этап конкурса «Солдатский конверт – 2017»
В Невинномысске прошел отборочный этап XXIV городского конкурса патриотической песни «Солдатский конверт – 2017», посвященного 25-летию со дня учреждения высшей государственной награды «Герой Российской Федерации».
На суд зрителей и жюри было представлено 89 песен в исполнении 22 ансамблей и 67 солистов в возрасте от 7 до 30 лет. По результатам голосования определились 25 призеров. Их награждение состоится 17 февраля в ходе приуроченного к Дню защитника Отечества гала-концерта. Как сообщили в администрации Невинномысска, на краевом конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт – 2017» город будет представлен десятью вокальными номерами.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска