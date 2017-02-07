Песня в конверте / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

В Невинномысске прошел отборочный этап XXIV городского конкурса патриотической песни «Солдатский конверт – 2017», посвященного 25-летию со дня учреждения высшей государственной награды «Герой Российской Федерации».

На суд зрителей и жюри было представлено 89 песен в исполнении 22 ансамблей и 67 солистов в возрасте от 7 до 30 лет. По результатам голосования определились 25 призеров. Их награждение состоится 17 февраля в ходе приуроченного к Дню защитника Отечества гала-концерта. Как сообщили в администрации Невинномысска, на краевом конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт – 2017» город будет представлен десятью вокальными номерами.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170207/v_nevinnomysske_sostoyalsya_gorodskoy_etap_konkursa_soldatskiy_k_100291.html