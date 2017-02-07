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7 февраля 2017 г.

В Невинномысске подвели итоги регионального этапа проекта «PlayEnergy-2016»

В Невинномысске подвели итоги регионального этапа проекта «PlayEnergy-2016»

На Невинномысской ГРЭС подвели итоги регионального этапа образовательного проекта «PlayEnergy-2016» («Энергия в игре»). Основная цель проекта, организуемого в разных странах мира энергетическим концерном Enel – обучение детей и подростков культуре потребления и бережного отношения к энергии.

В этот раз в конкурсе приняли участие 300  школьников и студентов из  Невинномысска и его окрестностей, а также Ставрополя, Минеральных Вод. Всего на суд жюри было представлено 150 проектов – это рисунки, макеты, модели установок, презентации,  альбомы, книги, видеоролики и даже стихи.

В младшей возрастной категории первое место – у проекта по использованию возобновляемых источников энергии «Город «Энергия природы», презентованного учениками 7 класса школы №14 Невинномысска. Среди ребят постарше первое место заняла работа студентов Невинномысского энерготехникума «Передача постоянного и переменного тока по одной «ЛЭП».

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170207/v_nevinnomysske_podveli_itogi_regionalnogo_etapa_proekta_playene_100350.html
Фотография к статье В Невинномысске подвели итоги регионального этапа проекта «PlayEnergy-2016»
В Невинномысске подвели итоги регионального этапа проекта «PlayEnergy-2016»
В Невинномысске подвели итоги регионального этапа проекта «PlayEnergy-2016»
В Невинномысске подвели итоги регионального этапа проекта «PlayEnergy-2016»
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