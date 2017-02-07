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7 февраля 2017 г.

В Нефтекумском районе в пожаре погибла полуторагодовалая девочка

2 февраля в одном из домовладений аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского района было обнаружено тело полуторагодовалой девочки с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, когда начался пожар, она спала. Родители вместе со старшим сыном были в отдельно стоящей постройке рядом с домом, Увидев дым они попытались вынести девочку из дома, но зайти в помещение не смогли из-за сильного задымления. Причина пожара устанавливается в ходе проверки, которую проводят следственные органы, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170207/v_neftekumskom_rayone_v_pozhare_pogibla_polutoragodovalaya_devoc_100326.html
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