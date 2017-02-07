В МФЦ не готовы выдавать заграничные паспорта нового поколения

Вышло в свет Постановление Правительства РФ от 31 января 2017 г. N 104 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797». Им отложен срок начала выдачи в МФЦ загранпаспортов нового поколения.

С 1 февраля 2017 года планировалось приступить к оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения (с электронным носителем информации) в многофункциональных центрах (МФЦ) в городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек. В МФЦ в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек такие паспорта должны были начать выдавать с 1 января 2018 года.

В связи с тем, что заинтересованные ведомства оказались не готовы выдавать новые заграничные паспорта, сроки перенесены на 1 февраля 2018 года и 1 сентября 2018 года соответственно.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170207/v_mfts_ne_gotovy_vydavat_zagranichnye_pasporta_novogo_pokoleniya_100329.html