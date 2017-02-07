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7 февраля 2017 г.

В Кировском районе «Шкода» сбила пешехода

5 февраля в 18 часов на 24-м километре автодороги «Новопавловск - Курская – Моздок» (территория Кировского района), водитель «Шкоды» сбил пешехода, который шел по проезжей части, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пешеход умер до того, как успела прибыть помощь. На одежде неизвестного не было никаких световозвращающих элементов.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170207/v_kirovskom_rayone_shkoda_sbila_peshekhoda_100323.html
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