В Кировском районе «Шкода» сбила пешехода

5 февраля в 18 часов на 24-м километре автодороги «Новопавловск - Курская – Моздок» (территория Кировского района), водитель «Шкоды» сбил пешехода, который шел по проезжей части, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пешеход умер до того, как успела прибыть помощь. На одежде неизвестного не было никаких световозвращающих элементов.

http://www.stapravda.ru/20170207/v_kirovskom_rayone_shkoda_sbila_peshekhoda_100323.html