В Буденновском районе при пожаре в жилом доме пострадали двое детей

Днем 4 февраля в одной из комнат частного дома произошло возгорание. Следственные органы проводят проверку по факту пожара в частном домовладении в селе Архангельском Буденновского района. Пострадали двое детей 2013 и 2016 годов рождения, их мать в это время была у соседей. Дети госпитализированы, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

http://www.stapravda.ru/20170207/v_budennovskom_rayone_pri_pozhare_v_zhilom_dome_postradali_dvoe__100327.html