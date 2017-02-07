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7 февраля 2017 г.

В Буденновском районе при пожаре в жилом доме пострадали двое детей

Днем 4 февраля в одной из комнат частного дома произошло возгорание. Следственные органы проводят проверку по факту пожара в частном домовладении в селе Архангельском Буденновского района. Пострадали двое детей 2013 и 2016 годов рождения, их мать в это время была у соседей.  Дети госпитализированы, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170207/v_budennovskom_rayone_pri_pozhare_v_zhilom_dome_postradali_dvoe__100327.html
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