В Благодарненском районе мужчина украл 200 железных кольев

Сотрудники Госавтоинспекции по ориентировке дежурной части ОВД остановили автомобиль, в прицепе которого нашли около 80 железных виноградных кольев. Житель села Елизаветинского украл их в одном из предприятий. Во время обыска во дворе дома подозреваемого стражи порядка нашли еще 120 таких кольев. Общая сумма ущерба – более 11 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

http://www.stapravda.ru/20170207/v_blagodarnenskom_rayone_muzhchina_ukral_200_zheleznykh_kolev_100330.html