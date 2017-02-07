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7 февраля 2017 г.

В Благодарненском районе мужчина украл 200 железных кольев

Сотрудники Госавтоинспекции по ориентировке дежурной части ОВД остановили автомобиль, в прицепе которого нашли около 80 железных виноградных кольев. Житель села Елизаветинского украл их в одном из предприятий. Во время обыска во дворе дома подозреваемого стражи порядка нашли еще 120 таких кольев. Общая сумма ущерба – более 11 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170207/v_blagodarnenskom_rayone_muzhchina_ukral_200_zheleznykh_kolev_100330.html
Фотография к статье В Благодарненском районе мужчина украл 200 железных кольев
Украденные колья
Украденные колья
Фото:архив ГУ МВД России по краю
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