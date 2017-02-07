Убийца и насильник 16-летней девушки из Кисловодска предстанет перед судом

В Кисловодске завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего Артема Акопяна. Он обвиняется по четырем статьям УК «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», «убийство» и «надругательство над телами умерших».

3 марта 2016 года в правоохранительные органы Кисловодска поступило сообщение об исчезновении 14-летней девушки. Она вышла вечером погулять и домой не вернулась, объяснила встревоженная мать. Через два дня тело девушки с многочисленными повреждениями головы нашли под мостом в русле реки в черте Кисловодска. Быстро была установлена личность лица, причастного к преступлению. Это Артем Акопян, 1996 года рождения. Он бежал из Кисловодска, но совместными усилиями следователей и оперативников полиции был задержан и заключен под стражу.

Акопян несколько раз встречался с потерпевшей и трижды вступал с ней в половую связь, заведомо зная о ее возрасте. 3 марта он, будучи пьян, возле реки Белая под мостом поссорился с девушкой, и начал душить ее. Она потеряла сознание, Акопян перетащил ее к руслу реки. Когда девушка очнулась и попыталась позвать на помощь, Акопян заткнул ей рукой рот и нанес бетонным осколком более 17 ударов по голове. После убийства Акопян надругался над телом девушки и украл ее мобильный телефон и ювелирные украшения.

Следствием также установлена причастность Акопятна к угону автомобиля в декабре 2015 года, который он совершил вместе со своим несовершеннолетним другом.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170207/ubiytsa_i_nasilnik_16letney_devushki_iz_kislovodska_predstanet_p_100351.html