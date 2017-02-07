У жителя Ставрополя изъято более килограмма героина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого полицейского главка, сообщила пресс-служба ведомства, задержали 42-летнего мужчину. У него нашли 8 полимерных свертков с порошкообразным веществом. А дома при обыске – наркотики, предметы и средства для их расфасовки, записи с адресами мест закладок. Экспертиза сделала вывод, что это героин массой более одного килограмма. Злоумышленник заключен под стражу.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170207/u_zhitelya_stavropolya_izyato_bolee_kilogramma_geroina_100358.html