Тяжелоатлетка Виктория Шестопалова из Новоалександровска стала второй в России

В Зеленодольске (Республика Татарстан) прошло первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2000 года рождения и моложе. За награды турнира состязались около 300 спортсменов. Честь Ставрополья на этих соревнованиях защищали пять девушек и десять юношей, представляющих спортивную школу олимпийского резерва по тяжелой атлетике.

Среди девушек заняла второе место кандидат в мастера спорта Виктория Шестопалова из Новоалександровска (тренер Игорь Смоляков). В число лучших юных тяжелоатлетов России вошли кандидаты в мастера спорта ставрополец Арсен Мерденов и Дмитрий Цатуров из Буденновского района.

Команда юношей Ставропольского края заняла четвертое место среди 42 команд, а наши девушки стали пятыми среди 31 коллектива.

http://www.stapravda.ru/20170207/tyazheloatletka_viktoriya_shestopalova_iz_novoaleksandrovska_sta_100305.html