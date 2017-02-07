Фотография к статье Три человека пострадали в ДТП в Буденновском районе
Три человека пострадали в ДТП в Буденновском районе
6 февраля в 14 часов на автодороге «Буденновск – Арзгир» водитель автомашины «Ниссан Авенир», двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением и вылетел в кювет и там врезался в дерево, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Травмы головы получили трое участников автоаварии: 23-летний и 18-летний пассажиры, а также 19-летний водитель. Все они жители Буденновского района.