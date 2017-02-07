Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
7 февраля 2017 г.

Три человека пострадали в ДТП в Буденновском районе

Три человека пострадали в ДТП в Буденновском районе

6 февраля в 14 часов на автодороге «Буденновск – Арзгир» водитель автомашины «Ниссан Авенир», двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением и вылетел в кювет и там врезался в дерево, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Травмы головы получили трое участников автоаварии: 23-летний и 18-летний пассажиры, а также 19-летний водитель. Все они жители Буденновского района.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170207/tri_cheloveka_postradali_v_dtp_v_budennovskom_rayone_100347.html
Фотография к статье Три человека пострадали в ДТП в Буденновском районе
Три человека пострадали в ДТП в Буденновском районе
Три человека пострадали в ДТП в Буденновском районе
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Происшествия
Двое сотрудников ДПС на Ставрополье уволены за злоупотребление полномочиями
В Ставрополе угонщик автомобиля осужден на 4 года
Три человека пострадали в ДТП в Буденновском районе
Ставропольские школьники побывали на экскурсии в пожарной части
В Нефтекумском районе в пожаре погибла полуторагодовалая девочка
Буденновский район
В Буденновском районе при пожаре в жилом доме пострадали двое детей
Два малыша пострадали во время пожара в частном доме на Ставрополье
В Буденновском районе при лобовом столкновении погиб водитель
Пассажиры замёрзшего на Ставрополье автобуса «Сочи-Баку» продолжили движение
На ставропольской автодороге спасли от холода 20 пассажиров автобуса

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!