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7 февраля 2017 г.

Три автомобилиста попали в аварию в Георгиевском районе

6 февраля около 5 часов на 14-м километре автодороги «Пятигорск – Георгиевск» (территория Георгиевского района) водитель легкового автомобиля «Хендай Солярис» выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями – «Лада Гранта», «Лада Ларгус» и «ВАЗ 2112» , рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель «Хендай Солярис» погиб на месте происшествия, а водитель «Лады Ларгус» был травмирован.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170207/tri_avtomobilista_popali_v_avariyu_v_georgievskom_rayone_100322.html
Фотография к статье Три автомобилиста попали в аварию в Георгиевском районе

Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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