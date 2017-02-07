Три автомобилиста попали в аварию в Георгиевском районе

6 февраля около 5 часов на 14-м километре автодороги «Пятигорск – Георгиевск» (территория Георгиевского района) водитель легкового автомобиля «Хендай Солярис» выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями – «Лада Гранта», «Лада Ларгус» и «ВАЗ 2112» , рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель «Хендай Солярис» погиб на месте происшествия, а водитель «Лады Ларгус» был травмирован.

http://www.stapravda.ru/20170207/tri_avtomobilista_popali_v_avariyu_v_georgievskom_rayone_100322.html