Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Почему в Ставрополе горят домофоны?
7 февраля 2017 г.

Ставропольский прыгун в воду Евгений Кузнецов выиграл «золото» и «серебро» Кубка мира

Евгений Кузнецов в паре с Ильей Захаровым выиграли «золото» в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и заняли первое и второе места личного турнира

В Смоленске на розыгрыше Кубка мира по прыжкам в воду отличился ставропольский спортсмен Евгений Кузнецов. Воспитанник заслуженного тренера России Валентины Решетняк завоевал две медали.

В паре с Ильей Захаровым они выиграли «золото» в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и заняли первое и второе места личного турнира, подтвердив, что по праву являются лидерами национальной сборной команды страны в этом виде состязаний. Лаврами победителя увенчан Илья Захаров, Евгений Кузнецов удостоен «серебра».

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170207/stavropolskiy_prygun_v_vodu_evgeniy_kuznetsov_vyigral_zoloto_i_s_100339.html
Фотография к статье Ставропольский прыгун в воду Евгений Кузнецов выиграл «золото» и «серебро» Кубка мира
Евгений Кузнецов в паре с Ильей Захаровым выиграли «золото» в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и заняли первое и второе места личного турнира
Евгений Кузнецов в паре с Ильей Захаровым выиграли «золото» в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и заняли первое и второе места личного турнира
фото: minsport.ru
Закрыть
Кузнецов Евгений (спорт: прыжки в воду) (ссылки по теме)
В неудаче на Олимпиаде в Рио ставрополец Евгений Кузнецов не винит тренеров
Ставрополец Евгений Кузнецов – в составе сборной России на Олимпиаду 2016 в Рио
Чемпиона Европы по водным видам спорта Евгения Кузнецова встретили в Ставрополе
Ставрополец Евгений Кузнецов – шестикратный чемпион Европы по прыжкам в воду
От ставропольского спортсмена Евгения Кузнецова ждут победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
Евгений Кузнецов уступил китайцам лидерство в I этапе Мировой серии по прыжкам в воду в Пекине
Евгений Кузнецов выиграл кубок России по прыжкам с трехметрового трамплина
Евгений Кузнецов стал пятым на чемпионате мира в Казани
Евгений Кузнецов и Илья Захаров завоевали «серебро» чемпионата мира по водным видам спорта
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Спорт
Ставропольский прыгун в воду Евгений Кузнецов выиграл «золото» и «серебро» Кубка мира
В селе Курсавка прошел краевой турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Ю. Андропова
Тяжелоатлетка Виктория Шестопалова из Новоалександровска стала второй в России
Мастер единоборств Шеннон Ритч побывал в селе Александровском
Сборная команда управления Росгвардии по краю стала чемпионом ведомственного двоеборья

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!