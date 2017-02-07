Ставропольский прыгун в воду Евгений Кузнецов выиграл «золото» и «серебро» Кубка мира

В Смоленске на розыгрыше Кубка мира по прыжкам в воду отличился ставропольский спортсмен Евгений Кузнецов. Воспитанник заслуженного тренера России Валентины Решетняк завоевал две медали.

В паре с Ильей Захаровым они выиграли «золото» в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и заняли первое и второе места личного турнира, подтвердив, что по праву являются лидерами национальной сборной команды страны в этом виде состязаний. Лаврами победителя увенчан Илья Захаров, Евгений Кузнецов удостоен «серебра».

http://www.stapravda.ru/20170207/stavropolskiy_prygun_v_vodu_evgeniy_kuznetsov_vyigral_zoloto_i_s_100339.html