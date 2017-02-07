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«Продэкспо» назовет лидеров / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

Ставрополье принимает участие в международной выставке продуктов питания «ПРОДЭКСПО-2017»

6 февраля в Москве открылась XXIV международная выставка продуктов питания и сырья для их производства «Продэкспо-2017», которая продлится по 10 февраля. Ежегодно она проводится Минсельхозом России под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка является крупнейшим в стране смотром достижений в сфере пищевой индустрии. На площади 100 тысяч квадратных метров развернулось 28 экспозиций из 28 стран мира. Ставропольская площадка занимает 40 квадратов, на которой представлен потенциал продовольственной индустрии региона, в т. ч. минеральная вода, колбасные, молочные изделия и мясные деликатесы. В рамках выставки пройдет несколько международных конкурсов, главный из которых «Лучший продукт – 2017». По традиции в нем примут участие и наши производители.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170207/stavropole_prinimaet_uchastie_v_mezhdunarodnoy_vystavke_produkto_100298.html
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