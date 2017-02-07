100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты
Почему в Ставрополе горят домофоны?
7 февраля 2017 г.

Со школьниками Александровского района обсудили опасность наркотиков

Работники СДК хутора Среднего Александровского района провели в средней школе № 3 тематическую программу «Скажи наркотикам: «Нет!» для учащихся 9 -10 классов. С ребятами обсудили, какую опасность несут наркотики, как они влияют на организм, как опознать наркомана и как побороть желание испытать на себе действие дурманящего зелья. Для этого подросткам показали презентацию с фотографиями ушедших из-за опасных пристрастий знаменитостей. Большое впечатление произвели на школьников письма их сверстников, которых погубили опасные вещества. По словам подростков, благодаря программе они многое почерпнули и поняли, в особенности свою роль в борьбе против наркотиков.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170207/so_shkolnikami_aleksandrovskogo_rayona_obsudili_opasnost_narkoti_100321.html
Фотография к статье Со школьниками Александровского района обсудили опасность наркотиков

Фото:архив администрации Александровского района
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Общество
В Новоалександровском районе частично сняты ограничения на дорогах
Со школьниками Александровского района обсудили опасность наркотиков
В Новоалександровском районе ограничили движение для общественного пассажирского транспорта
Жителей Невинномысска призвали вносить предложения в городскую программу благоустройства
В Ставропольском крае сезон гриппа и ОРВИ не прошел
Образование
В сельской школе отремонтировали бездействовавший более 10 лет спортзал
В детские сады Невинномысска приходит геймификация
Лицеисты из Казани побывали в Пятигорске
Как проходит подготовка индийских докторов в СтГМУ: перспективы совместной работы
Студенты СКФУ посетили московское мероприятие, посвященное поддержке интеллектуальной молодежи
Безопасность
Юные жители Ставрополя обезопасили санки световозвращателями
В Невинномысске госавтоинспекторы пришли к дальнобойщикам
Медики на Ставрополье пишут рекомендации на памятках с призывом соблюдать правила БДД
Операцию «Скорость» для профилактики ДТП проводят ставропольские автоинспекторы
Форум «Наш участковый», посвященный работе полицейских, провели в Махачкале
Александровский район
Мастер единоборств Шеннон Ритч побывал в селе Александровском
В Александровском районе бывшего пристава-исполнителя обвинили в халатном отношении к работе
Спартакиада работников муниципальных образований прошла в селе Александровском
85-летие Риммы Казаковой отметили в Александровском районе
Конференция школьников «Юность. Наука. Культура» прошла в Александровском районе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!