Со школьниками Александровского района обсудили опасность наркотиков

Работники СДК хутора Среднего Александровского района провели в средней школе № 3 тематическую программу «Скажи наркотикам: «Нет!» для учащихся 9 -10 классов. С ребятами обсудили, какую опасность несут наркотики, как они влияют на организм, как опознать наркомана и как побороть желание испытать на себе действие дурманящего зелья. Для этого подросткам показали презентацию с фотографиями ушедших из-за опасных пристрастий знаменитостей. Большое впечатление произвели на школьников письма их сверстников, которых погубили опасные вещества. По словам подростков, благодаря программе они многое почерпнули и поняли, в особенности свою роль в борьбе против наркотиков.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170207/so_shkolnikami_aleksandrovskogo_rayona_obsudili_opasnost_narkoti_100321.html