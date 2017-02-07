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7 февраля 2017 г.

Полтонны искусственных зубов задержаны на таможне в Ставрополе

Полтонны искусственных зубов задержаны на таможне в Ставрополе

При проведении таможенных процедур сотрудники отдела таможенного досмотра Ставропольского таможенного поста Минераловодской таможни выявили факт недекларирования крупной партии необычного товара. Общество с ограниченной ответственностью ввозило из Китая в нашу страну различное медицинское оборудование, а на этот раз пыталось провезти среди задекларированного товара нзадекларитрованную партию из 726 700 искусственных зубов из пластмассы, общей массой более четырехсот килограммов, сообщила пресс. Возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование, либо недостоверное декларирование товаров. Организация, решившая схитрить при прохождении таможенного контроля, может не только  лишится товара, но еще и заплатить штраф. Пока зубы изъяты.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170207/poltonny_iskusstvennykh_zubov_zaderzhany_na_tamozhne_v_stavropol_100359.html
Фотография к статье Полтонны искусственных зубов задержаны на таможне в Ставрополе
Полтонны искусственных зубов задержаны на таможне в Ставрополе
Полтонны искусственных зубов задержаны на таможне в Ставрополе
Фото пресс-службы Минераловодской таможни
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