Полпред Президента РФ Олег Белавенцев совершил рабочую поездку в Ставрополь

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев совершил рабочую поездку в Ставрополь.

Она началась в окрестностях краевого центра, в городе Михайловске. Здесь вместе с губернатором Владимиром Владимировым Олег Белавенцев ознакомился с краевым опытом развития образования и патриотического воспитания. Он посетил образовательный центр «Адмирал», который в соответствии с государственным стандартом реализует программы дошкольного образования и начальной школы. Эта работа совмещается с патриотическим и духовным компонентом.

Образовательный центр соседствует с построенным по инициативе мецената Аркадия Дранца Адмиральским парком. Олег Белавенцев ознакомился с созданным здесь архитектурным ансамблем «Слава российским адмиралам», представляющим выдающихся отечественных флотоводцев. На территории парка он возложил цветы к мемориалу одному из руководителей контртеррористической операции на Северном Кавказе адмиралу Герману Угрюмову.

Олег Белавенцев и Владимир Владимиров посетили индустриальный парк СКИП «Мастер» в Ставрополе. Проект по его созданию осуществляется в три очереди. Реализация первой уже завершена. В ее рамках АО «КИП «Мастер» провел за счет собственных средств реконструкцию более 17 тыс.кв.м. производственных площадей. Сегодня здесь действуют 14 резидентов с различной отраслевой специализацией и масштабами бизнеса.

На базе парка осуществляется, в том числе, внедрение инновационных разработок. Олегу Белавенцеву представили площадку по производству композитной арматуры. В ее выпуске используются технологии, разработанные учеными Северо-Кавказского федерального университета. Эта продукция в 3 раза долговечнее и прочнее металлических аналогов и в 9 раз их легче. Материал востребован в строительной индустрии ряда зарубежных стран. В их числе Иран: иранские бизнесмены участвуют в действующем на Ставрополье производстве. Сегодня объем поставок продукции в Иран из края составляют несколько десятков тонн – при том, что рыночная потребность в ней насчитывает десятки тысяч тонн. По словам руководителей предприятия, у нового производства есть перспективы развития на российском рынке, однако здесь есть препятствие – «консерватизм» строительных стандартов. Новому материалу необходимо пройти длинный путь сертификационных и других процедур, чтобы его в своей работе учитывали все российские организации, занимающиеся проектированием строительных объектов. Олег Белавенцев взял эту проблему «на карандаш» – ее решение требует внимания на федеральном уровне.

Одним из пунктов рабочей поездки стал Северо-Кавказский федеральный университет. Ректор Алина Левитская и руководители ряда научных лабораторий рассказали о наиболее значимых разработках последних лет.

В их числе – системы поверхностного анализа грунта, которые предназначены для геолого-физических изысканий. По словам разработчиков, они используются не только для обнаружения полезных ископаемых, но также помогают проведению археологических и палеонтологических исследований. Кроме того, с применением этих приборов были обнаружены около 40 мест массового захоронения жертв фашистской оккупации.

Предметом гордости университета является также разработанная в нем интеллектуальная система контроля сетей энергоснабжения. Она позволяет сократить объем потерь при доставке энергии потребителю, а также выявлять места несанкционированных подключений к сети. Эти системы уже внедряются в крае – в течение года они работают в городе Михайловске.

Как подчеркнул Владимир Владимиров, правительство края высоко заинтересовано во внедрении таких технологий в электроэнергетическую отрасль в масштабах всего региона. Соответствующий диалог ведется с сетевыми компаниями.

Также Олег Белавенцев ознакомился с работой завода «Сигнал», где осмотрел производство электронных плат, которые используются в системах электронной радиоборьбы, а также в комплексах безопасности предприятий топливно-энергетической отрасли.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170207/polpred_prezidenta_rf_oleg_belaventsev_sovershil_rabochuyu_poezd_100345.html