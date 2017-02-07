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7 февраля 2017 г.

Первый визит Олега Белавенцева на Ставрополье оставил хорошее впечатление

В рамках рабочей поездки по Ставрополю полномочный представитель Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев ознакомился с работой краевого перинатального центра, открытого в прошлом году.

В этом крупнейшем в крае и самом современном на Северном Кавказе учреждении уже появились на свет более 360 малышей. Особенностью центра является возможность оказывать высококвалифицированную медпомощь в случае серьезных осложнений при беременности и родах. Это обеспечивается оборудованием, стоимость которого составила в целом около миллиарда рублей, а также уровнем специалистов.

С процессом подготовки медиков Олег Белавенцев ознакомился в учебном симуляционном центре, который позволяет специалистам проверить свои навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. В этот день занятия на площадке проходили для студентов Ставропольского государственного медуниверситета. Вместе с тем, она рассчитана и на проведение курсов повышения квалификации для опытных медработников.

Губернатор Владимир Владимиров во время осмотра подчеркнул, что сохранение положительных демографических результатов края зависит, в том числе, и от развития системы здравоохранения. Перинатальный центр является одним из ключевых ее объектов, но на этом работа краевой власти не останавливается. Подтверждением этого служит и проект поправок в региональный бюджет, утвержденный на этой неделе правительством региона.

– В краевом бюджете этого года мы направляем дополнительно примерно миллиард рублей на развитие здравоохранения. Основная часть – это вложения в ремонт и оборудование медучреждений. Социальное развитие – по-прежнему наш приоритет. Потому что именно люди – главное богатство края, – прокомментировал губернатор.

После посещения центра в здании краевого правительства состоялась рабочая встреча Олега Белавенцева и Владимира Владимирова. На ней были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона, взаимодействие краевых и федеральных структур.

Олег Белавенцев прокомментировал итоги рабочего визита.

– О Ставрополье хорошее впечатление. Губернатор на своем месте. Безусловно, всегда есть над чем работать. Но команда крепкая, правильная. Думаю, что общими усилиями вопросы будут решены – по Кавминводам и многие другие, – сказал полномочный представитель Президента РФ в СКФО.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170207/pervyy_vizit_olega_belaventseva_na_stavropole_ostavil_khoroshee__100367.html
Фотография к статье Первый визит Олега Белавенцева на Ставрополье оставил хорошее впечатление
Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев с визитом на Ставрополье
Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев с визитом на Ставрополье
Фото пресс-службы губернатора СК
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